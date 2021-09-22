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Происшествия 22.09.2021 14:56

Ан-26, по предварительным данным, разбился в заповеднике недалеко от аэропорта Хабаровск-Новый

Воздушная лаборатория Ан-26, по предварительным данным, потерпела крушение в природном заповеднике неподалеку от аэропорта Хабаровск-Новый, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, самолет разбился в Большехехцирском заповеднике", - сказал источник.

Самолет, по предварительным данным, обслуживал аэронавигацию аэропорта Хабаровск-Новый.

По данным СКР, 22 сентября самолет Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Примерно в 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]