Ан-26, по предварительным данным, разбился в заповеднике недалеко от аэропорта Хабаровск-Новый

Воздушная лаборатория Ан-26, по предварительным данным, потерпела крушение в природном заповеднике неподалеку от аэропорта Хабаровск-Новый, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, самолет разбился в Большехехцирском заповеднике", - сказал источник.

Самолет, по предварительным данным, обслуживал аэронавигацию аэропорта Хабаровск-Новый.

По данным СКР, 22 сентября самолет Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Примерно в 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа.