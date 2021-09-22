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СНГ 22.09.2021 15:02

Зеленский после покушения на своего помощника досрочно вернется в Киев из Нью-Йорка

Президент Украины Владимир Зеленский затруднился сказать, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, сообщив, что сразу после выступления в рамках 76-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН вернется в Киев.

"Сразу после выступления на Генассамблее ООН я выдвигаюсь в столицу (Киев). Кто за этим стоит, скажу откровенно - не знаю. Пока что. Какие это силы, может быть, внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне "привет" выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость", - заявил Зеленский в специальном обращении после покушения на Шефира.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ПОМОЩНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]