Байден планирует объявить о дополнительной закупке Pfizer для помощи другим странам

Президент США Джо Байден вскоре объявит о планах Вашингтона закупить дополнительные дозы вакцины против COVID-19 Pfizer, чтобы США смогли направить другим странам около 1 млрд доз вакцин, сообщает Associated Press.

"Закупка вакцин Соединенными Штатами, по словам двух высокопоставленных чиновников в администрации Байдена, которые говорили на условиях анонимности, к 2022 году увеличит обязательства по вакцинации Вашингтона до отметки в 1,1 млрд доз", - сообщает агентство.

Об инициативе, как ожидается, объявят на саммите по вакцинации против COVID-19, который пройдет в кулуарах Генассамблеи ООН. Ожидается, что на нем США призовут другие страны "взять на себя больше обязательств" в том, что касается пожертвования вакцин бедным странам.

Со своей стороны агентство отмечает, что за последний год во всем мире было введено более 5,9 млрд доз вакцин против коронавируса, и это примерно 43% населения мира, однако существует большая диспропорция в распределении вакцин. В иных странах с низкими доходами показатели вакцинации не превышают 2-3%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также заявила, что среди обещанных богатыми странами пожертвований к текущему моменту было доставлено только 15% обещанных пожертвований. Кроме того, ВОЗ призвала компании, производящие вакцины, уделять приоритетное внимание программе по доставке вакцин в страны с низкими доходами COVAX и обнародовать свои графики поставок вакцин. В организации также считают, что богатые страны должны избегать широкого распространения бустерных прививок, чтобы эти дозы можно было отправить медицинским работникам и уязвимым группам населения в развивающихся странах.