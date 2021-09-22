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Здравоохранение 22.09.2021 15:09

Байден планирует объявить о дополнительной закупке Pfizer для помощи другим странам

Президент США Джо Байден вскоре объявит о планах Вашингтона закупить дополнительные дозы вакцины против COVID-19 Pfizer, чтобы США смогли направить другим странам около 1 млрд доз вакцин, сообщает Associated Press.

"Закупка вакцин Соединенными Штатами, по словам двух высокопоставленных чиновников в администрации Байдена, которые говорили на условиях анонимности, к 2022 году увеличит обязательства по вакцинации Вашингтона до отметки в 1,1 млрд доз", - сообщает агентство.

Об инициативе, как ожидается, объявят на саммите по вакцинации против COVID-19, который пройдет в кулуарах Генассамблеи ООН. Ожидается, что на нем США призовут другие страны "взять на себя больше обязательств" в том, что касается пожертвования вакцин бедным странам.

Со своей стороны агентство отмечает, что за последний год во всем мире было введено более 5,9 млрд доз вакцин против коронавируса, и это примерно 43% населения мира, однако существует большая диспропорция в распределении вакцин. В иных странах с низкими доходами показатели вакцинации не превышают 2-3%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также заявила, что среди обещанных богатыми странами пожертвований к текущему моменту было доставлено только 15% обещанных пожертвований. Кроме того, ВОЗ призвала компании, производящие вакцины, уделять приоритетное внимание программе по доставке вакцин в страны с низкими доходами COVAX и обнародовать свои графики поставок вакцин. В организации также считают, что богатые страны должны избегать широкого распространения бустерных прививок, чтобы эти дозы можно было отправить медицинским работникам и уязвимым группам населения в развивающихся странах.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]