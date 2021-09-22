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Финансы 22.09.2021 15:14

Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане держится ниже 45% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-августе 2021 года выросли на 4,7% - до 8 млрд 559,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 7,8% - до 3 млрд 828,1 млн манатов или 44,7% всех вкладов населения (по итогам 2020 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 50,8%).

Объем вкладов населения в национальной валюте за 8 месяцев вырос на 17,5% - до 4 млрд 731 млн манатов или 55,3% всех вкладов.

На 31 августа 2021 года объем банковских вкладов резидентов составляет 8 млрд 261,5 млн манатов, нерезидентов – 297,6 млн манатов. В отчетный период вклады резидентов выросли на 4,6%, нерезидентов – на 6%.

В целом, на 31 августа 2021 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 24 млрд 791,9 млн манатов, что на 4,8% больше показателя на конец 2020 года.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНКИ, НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]