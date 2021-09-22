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ТЭК 22.09.2021 15:27

Цены на нефть растут

Цены на нефть эталонных марок повышаются примерно на 1,5% в ходе торгов в среду.

Поддержку котировкам в том числе оказывают данные Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США за минувшую неделю.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:08 подорожали на $1,03 (на 1,39%) - до $75,39 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $1,12 (на 1,59%) - до $71,61 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]