Цены на нефть растут

Цены на нефть эталонных марок повышаются примерно на 1,5% в ходе торгов в среду.

Поддержку котировкам в том числе оказывают данные Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США за минувшую неделю.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:08 подорожали на $1,03 (на 1,39%) - до $75,39 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $1,12 (на 1,59%) - до $71,61 за баррель.