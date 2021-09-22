Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с подрывом тракториста на мине в Газахе

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с гибелью гражданского лица в результате подрыва на мине на территории села Бала Джафарли Газахского района.

По данным прокуратуры, в среду на территории села Бала Джафарли Газахского района на границе с Арменией на противотанковой мине при выполнении ремонтных работ на тракторе подорвался Мамед Марданов, 1988 года рождения.

«Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тело Марданова с участием эксперта, была назначена судебно-медицинскую экспертизу и осуществлены другие процессуальные действия. По факту возбуждено уголовное дело», - отмечается в информации.

Э.Шафиев