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Происшествия 22.09.2021 15:30

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с подрывом тракториста на мине в Газахе

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с гибелью гражданского лица в результате подрыва на мине на территории села Бала Джафарли Газахского района.

По данным прокуратуры, в среду на территории села Бала Джафарли Газахского района на границе с Арменией на противотанковой мине при выполнении ремонтных работ на тракторе подорвался Мамед Марданов, 1988 года рождения.

«Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тело Марданова с участием эксперта, была назначена судебно-медицинскую экспертизу и осуществлены другие процессуальные действия. По факту возбуждено уголовное дело», - отмечается в информации.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНА, ГИБЕЛЬ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]