Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с подрывом тракториста на мине в Газахе

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с гибелью гражданского лица в результате подрыва на мине на территории села Бала Джафарли Газахского района.
По данным прокуратуры, в среду на территории села Бала Джафарли Газахского района на границе с Арменией на противотанковой мине при выполнении ремонтных работ на тракторе подорвался Мамед Марданов, 1988 года рождения.
«Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тело Марданова с участием эксперта, была назначена судебно-медицинскую экспертизу и осуществлены другие процессуальные действия. По факту возбуждено уголовное дело», - отмечается в информации.
Э.Шафиев
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