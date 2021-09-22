Политолог Рар допустил победу ХДС/ХСС на выборах в бундестаг ФРГ, несмотря на лидерство социал-демократов по опросам

Лидерство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в опросах не означает, что победа на выборах в бундестаг будет именно за ней, считает научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.
"Интрига сохраняется. Становится ясно, что зелёные проигрывают по всем трендам. Скорее всего, по итогам голосования эта партия получит третье место, если их не опередят свободные демократы. Но борьба за главное место сейчас идёт между социал-демократами и христианскими демократами, и персонально между Олафом Шольцем и Армином Лашетом (кандидаты в канцлеры от СДПГ и ХДС/ХСС - ИФ)", - сказал Рар в среду "Интерфаксу".
По его оценке, блок ХДС/ХСС, выдвинувший кандидатом в канцлеры лидера христианских демократов Лашета, вполне может одержать победу за счёт неопределившихся избирателей. "Социологические опросы не могут дать полной картины. Полагаю, что следует обратить внимание на очень интересную цифру: 40% немецких избирателей пока не знают, за кого будут голосовать. Это огромная цифра. И это означает, что нельзя полагаться на достаточно поверхностные опросы общественного мнения", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, ХДС имеет возможность обойти социал-демократов, даже если проиграет им по количеству набранных голосов, считает Рар. "Есть ещё один интригующий момент. Идут слухи, что решающий голос может быть за лидером свободных демократов Александром Линднером. В окружении Лашета говорят, что даже если ХДС проиграет по набранным голосам, а первое будет за СДПГ, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС совместно с Линднером будут договариваться с "зелёными", чтобы те не создавали коалицию с социал-демократами. В результате может повториться попытка создания коалиции "Ямайка" (по названию партийных цветов - чёрный - ХДС/ХСС, зелёный у партии "зелёных", и желтый - у свободных демократов - ИФ)", - отмечает аналитик.
"Это очень интересное развитие ситуации, поскольку в этом случае свободные демократы могут отказать Шольцу в создании коалиции с СДПГ и зелёными", - сказал он.
Социал-демократы лидируют в предпочтениях немецких избирателей за оставшиеся дни до выборов в нижнюю палату парламента ФРГ, свидетельствуют данные опроса Исследовательского института INSA, проведённого по заказу таблоида Bild. По данным опроса, за СДПГ готовы голосовать 25% избирателей, за ХДС/ХСС - 22%. Зелёным отдают предпочтение 15% респондентов, Свободной демократической партии - 12,5%, правопопулистской "Альтернативе для Германии" - 11%, партии "Левые" - 6,5%.
Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября.
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