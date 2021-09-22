Среди версий покушения на Шефира - его госдеятельность, попытка дестабилизации, причастность иностранных спецслужб, заявляет глава Нацполиции Украины

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранительные органы на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, в результате чего был ранен его водитель.

"С учетом получения предварительных данным, три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция Украины - это в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство страны, и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран", - сказал Клименко на брифинге в МВД Украины в среду.

Он подчеркнул, что дело находится на контроле.