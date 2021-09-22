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Финансы 22.09.2021 17:03

Страховщики Азербайджана за 8 месяцев увеличили премии на 10%, выплаты – на 29%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-августе 2021 года составили 580 млн 597,1 тыс. манатов, что на 9,8% больше показателя аналогичного периода 2020 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 398 млн 829,9 тыс. манатов (рост на 9%) или 68,7% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 217 млн 530,7 тыс. манатов (рост на 22,4%), по страхованию иному, чем жизнь – 181 млн 299,2 тыс. манатов (спад на 3,6%).

По обязательным видам страхования премии в январе-августе 2021 года составили 181 млн 767,2 тыс. манатов (рост на 11,7%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по страхованию на дожитие (188 млн 301 тыс. манатов), добровольному медицинскому страхованию (75 млн 354,6 тыс. манатов) и обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) (66 млн 102,3 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 56,8% поступлений страховщиков.

За 8 месяцев страховщики на возмещение по страховым случаям направили 339 млн 866,4 тыс. манатов, что на 29,2% больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 257 млн 744,4 тыс. манатов (рост на 17,6%) или 75,8% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 190 млн 363,8 тыс. манатов (рост на 17,3%), по страхованию иному, чем жизнь – 67 млн 380,6 тыс. манатов (рост на 18,6%).

По обязательным видам страхования выплаты в отчетный период составили 82 млн 121,9 тыс. манатов (рост на 87%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (188 млн 154,2 тыс. манатов), добровольному медицинскому страхованию (52 млн 394,1 тыс. манатов) и ОСАГО (45 млн 600,3 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 84,2% всех возмещений по рынку.

На конец августа в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

Х.Насирзаде

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ПРЕМИИ, ВЫПЛАТЫ


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