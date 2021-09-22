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Регион 22.09.2021 17:20

Эрдоган едет в РФ из-за Идлиба - турецкий политолог

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предстоящего визита в Россию в первую очередь затронет вопросы, связанные с нынешней ситуацией в сирийском Идлибе, считает турецкий политический аналитик Керим Хас.

"По всей видимости, главная тема, которую Эрдоган хотел бы затронуть в ходе предстоящего визита в Россию, связана с ситуацией в Идлибе, где в последнее время идут бои. Там находятся турецкие военные, среди которых есть боевые потери. Эрдоган, судя по всему, хочет согласовать позиции с российской стороной", - сказал Хас в среду "Интерфаксу".

"Другой важной темой, с точки зрения официальной Анкары, могла бы стать ситуация вокруг сирийских курдов, которая очень беспокоит турецкое руководство. В числе тем, которые также могут быть обсуждены, полагаю, Афганистан и обстановка в Ливии", - сказал собеседник агентства.

По мнению аналитика, в ходе предстоящего визита, скорее всего, будут затронуты и вопросы сотрудничества в сфере энергетики. "Прежде всего, это "Турецкий поток" и Аккую", - сказал Хас.

Что касается заявления турецкого лидера о непризнании Анкарой принадлежности Крыма России, то, по мнению эксперта, данная позиция Эрдогана была озвучена, в первую очередь, для администрации президента США Джо Байдена.

"Эрдоган очень хочет установить хорошие отношения с администрацией Байдена, и данное высказывание по Крыму адресовано, прежде всего, Вашингтону, чтобы стать для американцев "симпатичным" партнёром. Разумеется, он прекрасно понимает, что такого рода высказывания явно не в интересах российско-турецких отношений, и что они не подходят для атмосферы предстоящих переговоров с российской стороной", - сказал Хас.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ЭРДОГАН, ВИЗИТ, ПОЛИТОЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]