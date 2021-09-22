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ТЭК 22.09.2021 20:13

Европейские энергорынки "в панике", и успокоить их сможет теплая зима - глава Vitol

Трейдеры будут внимательно следить за погодными условиями в Европе, поскольку мягкая зима в северном полушарии смогла бы несколько успокоить рынок энергоносителей, считает гендиректор Vitol, крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера, Рассел Харди.

Цены на газ в Европе находятся на рекордных уровнях, что толкает вверх стоимость электроэнергии, и многие аналитики предупреждают, что государства региона могут столкнуться с перебоями в энергоснабжении в зимний период, когда потребление находится на пиковом уровне.

"Сейчас энергорынки в отчаянии и панике", - заявил Харди на форуме Gastec. Погода будет "ключевым" фактором, и, вероятно, нужна теплая зима, чтобы ослабить цены.

По словам эксперта, Европа войдет в сезон холодов, который начнется в октябре или ноябре, с заполненными на 78% хранилищами газа, что делает ситуацию довольно сложной.

"Зимой производство газа недостаточно, чтобы покрыть спрос в северном полушарии, и поэтому абсолютно необходимо запасаться газом. Сокращение запасов дестабилизирует рынок", - говорит Харди.

Скачок цен на газ вынудит промышленные компании, а также производителей химической продукции и удобрений искать альтернативы газу, отмечает он.

В данный момент мало что можно сделать для снижения цен на газ в Европе, поскольку последствия любых шагов станут видны лишь через несколько месяцев, говорит исполнительный вице-президент французской энергокомпании Engie SA Дидье Олло.

"Мы надеемся, что начало зимы не будет слишком холодным. В противном случае у нас будут проблемы", - приводит слова Олло агентство Bloomberg.

В германской энергокомпании Uniper SE отмечают увеличение кредитных рисков в отрасли и считают, что все больше компаний будут испытывать проблемы с ликвидностью.

Главный коммерческий директор Uniper Ниек Ден Холландер полагает, что одной из причин, по которой Россия не может увеличить экспорт газа в Европу, является необходимость пополнения запасов газа внутри страны.

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ЦЕНЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]