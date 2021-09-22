Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении – Руденко

Тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ планирует встретиться в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

По его словам, запланированы встречи "и друг с другом, и с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана".

"Я бы не сказал, что Минская группа ОБСЕ простаивает. Контакты продолжаются, может быть, не столь публичные, но тем не менее. И наш сопредседатель Минской группы посещал Баку и Ереван, провел там ряд встреч, в т.ч. на высшем уровне", - сказал замминистра.

Руденко также отметил, что если встречи сопредседателей МГ ОБСЕ с главами МИД Азербайджана и Армении состоятся, "то это стало бы хорошим знаком, что процесс нормализации между двумя странами приобрел практические очертания".

"Мы продолжаем рассматривать Минскую группу как важный инструмент продвижения по пути мирного процесса", - подчеркнул он.