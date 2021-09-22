Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении – Руденко

Тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ планирует встретиться в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
По его словам, запланированы встречи "и друг с другом, и с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана".
"Я бы не сказал, что Минская группа ОБСЕ простаивает. Контакты продолжаются, может быть, не столь публичные, но тем не менее. И наш сопредседатель Минской группы посещал Баку и Ереван, провел там ряд встреч, в т.ч. на высшем уровне", - сказал замминистра.
Руденко также отметил, что если встречи сопредседателей МГ ОБСЕ с главами МИД Азербайджана и Армении состоятся, "то это стало бы хорошим знаком, что процесс нормализации между двумя странами приобрел практические очертания".
"Мы продолжаем рассматривать Минскую группу как важный инструмент продвижения по пути мирного процесса", - подчеркнул он.
Цены на нефть растут после данных о запасах, Brent $75,52 за баррель
Газовый кризис может поднять цену нефти на $10/барр. в ближайшие полгода - Нигерия
Нигерия перенесла несколько грузов СПГ на 2022г, решит проблему с падением добычи газа к середине 2022г
В Азербайджане отменили дистанционное обучение
Число новых еженедельных случаев заболевания COVID-19 по всему миру уменьшается - ВОЗ
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с подрывом тракториста на мине в Газахе
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Министр обороны Франции: в НАТО нет политического диалога
Политолог Рар допустил победу ХДС/ХСС на выборах в бундестаг ФРГ, несмотря на лидерство социал-демократов по опросам
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar обеспечил первоклассников школ в Тартаре и Физули школьными принадлежностями
Микропортфель AccessBank вырос на 67%
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии