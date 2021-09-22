Международное сообщество должно принудить Армению отказаться от реванша по Карабаху - глава МИД Азербайджана

Международное сообщество должно оказать давление на Армению с целью принудить Ереван отказаться от реванша, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что международное сообщество должно оказать давление на Армению с целью вынудить ее отказаться от реваншистского подхода (в вопросе Карабаха - ИФ)", - сказал Байрамов, выступая на заседании СМИД стран-членов ГУАМ в Нью-Йорке.

По его словам, которые приводит МИД Азербайджана, "нет альтернативы полному выполнению трехсторонних заявлений, устранению всех последствий войны и построению благополучного будущего для всех стран и народов в регионе".

Байрамов подчеркнул, что применение международного права является условием для мира, безопасности и развития. "К сожалению, затянувшиеся конфликты на территориях государств-членов ГУАМ продолжают представлять угрозу миру и безопасности, и эти конфликты необходимо решать на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ стран", - добавил глава МИД Азербайджана.