Международное сообщество должно принудить Армению отказаться от реванша по Карабаху - глава МИД Азербайджана

Международное сообщество должно оказать давление на Армению с целью принудить Ереван отказаться от реванша, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Наша принципиальная позиция заключается в том, что международное сообщество должно оказать давление на Армению с целью вынудить ее отказаться от реваншистского подхода (в вопросе Карабаха - ИФ)", - сказал Байрамов, выступая на заседании СМИД стран-членов ГУАМ в Нью-Йорке.
По его словам, которые приводит МИД Азербайджана, "нет альтернативы полному выполнению трехсторонних заявлений, устранению всех последствий войны и построению благополучного будущего для всех стран и народов в регионе".
Байрамов подчеркнул, что применение международного права является условием для мира, безопасности и развития. "К сожалению, затянувшиеся конфликты на территориях государств-членов ГУАМ продолжают представлять угрозу миру и безопасности, и эти конфликты необходимо решать на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ стран", - добавил глава МИД Азербайджана.
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