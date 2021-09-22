Байрамов: Открытие коммуникаций принесет выгоду как Азербайджану и Армении, так и их партнерам

Урегулирование (нагорно-карабахского - ИФ) конфликта при нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для регионального сотрудничества и развития, заявил в своем выступлении на 37-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Заседание состоялось на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам министра, трехстороннее заявление Азербайджана, России и Армении предусматривает открытие коммуникаций в регионе.

"Азербайджан, Армения и Россия начали работу по конкретным направлениям для открытия в регионе транспортных коммуникаций. Перезагрузка отношений значительно ускорит торговлю и транспортные перевозки через Армению и Азербайджан, что принесет выгоду как этим странам, так и партнерам. Это станет важным фактором нормализации (отношений - ИФ) и сыграет позитивную роль в создании условий для прочного мира и стабильности в регионе и за его пределами", - отметил Байрамов.

Глава МИД также подчеркнул, что трехсторонняя рабочая группа, занимающаяся вопросом открытия коммуникаций, уже начала работу по конкретным направлениям.

"Но несмотря на то, что открытие коммуникаций могло бы стать важным шагом вперед, Армения пытается его заблокировать, применяя тактику затягивания переговоров. Мы же конструктивно участвуем в процессе и продолжаем работать над этим вопросом", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

А.Салаева