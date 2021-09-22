Байрамов: Открытие коммуникаций принесет выгоду как Азербайджану и Армении, так и их партнерам

Урегулирование (нагорно-карабахского - ИФ) конфликта при нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для регионального сотрудничества и развития, заявил в своем выступлении на 37-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Заседание состоялось на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По словам министра, трехстороннее заявление Азербайджана, России и Армении предусматривает открытие коммуникаций в регионе.
"Азербайджан, Армения и Россия начали работу по конкретным направлениям для открытия в регионе транспортных коммуникаций. Перезагрузка отношений значительно ускорит торговлю и транспортные перевозки через Армению и Азербайджан, что принесет выгоду как этим странам, так и партнерам. Это станет важным фактором нормализации (отношений - ИФ) и сыграет позитивную роль в создании условий для прочного мира и стабильности в регионе и за его пределами", - отметил Байрамов.
Глава МИД также подчеркнул, что трехсторонняя рабочая группа, занимающаяся вопросом открытия коммуникаций, уже начала работу по конкретным направлениям.
"Но несмотря на то, что открытие коммуникаций могло бы стать важным шагом вперед, Армения пытается его заблокировать, применяя тактику затягивания переговоров. Мы же конструктивно участвуем в процессе и продолжаем работать над этим вопросом", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
А.Салаева
Цены на нефть растут после данных о запасах, Brent $75,52 за баррель
Газовый кризис может поднять цену нефти на $10/барр. в ближайшие полгода - Нигерия
Нигерия перенесла несколько грузов СПГ на 2022г, решит проблему с падением добычи газа к середине 2022г
В Азербайджане отменили дистанционное обучение
Число новых еженедельных случаев заболевания COVID-19 по всему миру уменьшается - ВОЗ
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с подрывом тракториста на мине в Газахе
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Министр обороны Франции: в НАТО нет политического диалога
Политолог Рар допустил победу ХДС/ХСС на выборах в бундестаг ФРГ, несмотря на лидерство социал-демократов по опросам
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar обеспечил первоклассников школ в Тартаре и Физули школьными принадлежностями
Микропортфель AccessBank вырос на 67%
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии