Министр обороны Франции: в НАТО нет политического диалога

В НАТО нет реального политического диалога между странами, и это стало хорошо видно во время скандала с отказом Австралии под давлением США от французских подлодок, заявила в среду министр обороны Франции Флоранс Парли.
"Позиция США по вопросу о подлодках - еще одна иллюстрация того, о чем мы говорим уже несколько месяцев: в НАТО нет политического диалога", - сказала она, выступая во французском сенате.
"Означает ли это, что нужно выйти из НАТО? Я так не считаю", - добавила Парли. Она напомнила, что по инициативе Франции и ФРГ в альянсе согласились пересмотреть собственную стратегическую концепцию.
На прошлой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.
При этом, как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон не был поставлен в известность о подготовке соглашения о партнерстве, его детали были согласованы тремя сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В британском правительстве документы, касающиеся сделки, были помечены грифом "совершенно секретно", их обсуждения проходили в специально защищенных комнатах.
Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан ранее опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией, заявив, что "это неправда". Союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью", сказал министр.
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