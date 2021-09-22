Цены на нефть растут после данных о запасах, Brent $75,52 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в среду после выхода официальных данных о запасах в США.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 подорожали на $1,16 (на 1,56%) - до $75,52 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $1,09 (на 1,55%) - до $71,58 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,48 млн баррелей - до 413,96 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада Министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 3,47 млн баррелей и составили 221,62 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,55 млн баррелей -до 129,34 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,45 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,47 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю упали на 6,1 млн баррелей, бензина - на 432 тыс. баррелей и дистиллятов - на 2,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Трейдеры обеспокоены тем, что восстановление добычи США в Мексиканском заливе после урагана "Ида" происходит медленнее, чем прогнозировалось, пишет The Wall Street Journal.

"Общие потери производства в американской части Мексиканского залива в сентябре сейчас оцениваются примерно в 790 тыс. баррелей в сутки, что выше наших ожиданий", - отмечают аналитики Rystad Energy.

В центре внимания на этой неделе также находится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Итоги двухдневного заседания Федрезерва будут обнародованы в 21:00 МСК. Центробанк также опубликует свежие прогнозы для ВВП, безработицы и инфляции в США. Кроме того, будет обнародован точечный график прогнозов (dot plot), отражающий индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок.

По итогам заседания ФРС, как надеются эксперты, прольет свет на дальнейшую судьбу масштабной программы количественного смягчения (QE).