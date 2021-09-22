В Азербайджане отменили дистанционное обучение

Кабинет министров Азербайджана принял решение об отмене в стране дистанционного обучения.
Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Кабмина, требование о дистанционном обучении отменено, определен переход к очной форме обучения.
Кроме того, отменяется:
- очное участие учащихся в занятиях по добровольному принципу;
- сменный режим работы в образовательных учреждениях;
- 60-минутный перерыв для проведения дезинфекционных работ;
- 10-минутный перерыв между занятиями.
Снимаются ограничения на порядок и продолжительность занятий.
В документе также указывается, что не менее 80% сотрудников образовательных учреждений должны иметь COVID-паспорт(документ, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса или иммунитет к COVID-19). Данное требование не распространяется на образовательные учреждения, число учащихся в которых менее 200.
COVID-паспорттакже должны иметь все лица старше 18 лет, обучающиеся в высших и средне-специальных учебных заведениях.
Также снят запрет на прием на работу преподавателей и технического персонала старше 65 лет.
Кроме того, согласно решению, отменяется требование, согласно которому за одной партой в классных комнатах мог сидеть только один ученик.
При этом решение Кабмина определяет следующее требование: в классных комнатах (аудиториях) в высших и средне-специальных учебных заведениях одновременно должны быть заполнены не более 70% мест.
Снимается запрет на деятельность в образовательных учреждениях столовых (буфетов), спортивных и актовых залов, библиотек и бассейнов.
А.Салаева
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