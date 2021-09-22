В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 356 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 476,409 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 594 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 17 человек (накануне - 26). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 370.
От COVID-19 вылечились 441,731 тыс. человек (+2 тыс. 651 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 28 тыс. 308 человек.
За сутки медики провели 13 тыс. 546 тестов на коронавирус против 13 тыс. 583 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 778,393 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
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