В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 356 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 476,409 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 594 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 17 человек (накануне - 26). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 370.

От COVID-19 вылечились 441,731 тыс. человек (+2 тыс. 651 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 28 тыс. 308 человек.

За сутки медики провели 13 тыс. 546 тестов на коронавирус против 13 тыс. 583 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 778,393 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева