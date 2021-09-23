Зеленский пригласил Джонсона посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Нью-Йорке пригласил главу британского правительства посетить Украину с визитом, сообщает сайт главы украинского государства.
Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку британской стороны в создании "Крымской платформы", а также передал премьер-министру Великобритании список из почти 450 украинцев, которые, по мнению Киева, незаконно удерживаются на временно неподконтрольных территориях Украины и в РФ.
Особое внимание во время встречи было уделено дальнейшему взаимодействию с Великобританией по развитию оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота.
Стороны отметили рост двустороннего товарооборота в первом полугодии более чем на 70%, обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для Европы в связи с реализацией проекта "Северный поток 2". Лидеры двух стран также обсудили дальнейшие меры политического диалога на высшем уровне, включая проведение инаугурации заседание Диалога стратегического партнерства.
В ходе встречи с Джонсоном президент Украины сообщил, что примет участие в сегменте высокого уровня 26-й конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября.
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