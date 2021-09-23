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ТЭК 23.09.2021 12:44

Текущие квоты ОПЕК+ в целом соответствуют ситуации на рынке - Газпром нефть

Текущие квоты ОПЕК+ в целом соответствуют ситуации на рынке. Такое мнение высказал журналистам заместитель председателя правления компании "Газпром нефть" Вадим Яковлев в кулуарах конференции SPE Annual Technical Conference в Дубае.

"По большому счету, я думаю, что (квоты ОПЕК+) отвечают (ситуации на рынке - ИФ). Все-таки это решения, которые принимаются на уровне стран-участниц, которые с определенной периодичностью собираются, обмениваются мнениями и принимают решения", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, СИТУАЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]