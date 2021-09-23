Текущие квоты ОПЕК+ в целом соответствуют ситуации на рынке - Газпром нефть

Текущие квоты ОПЕК+ в целом соответствуют ситуации на рынке. Такое мнение высказал журналистам заместитель председателя правления компании "Газпром нефть" Вадим Яковлев в кулуарах конференции SPE Annual Technical Conference в Дубае.

"По большому счету, я думаю, что (квоты ОПЕК+) отвечают (ситуации на рынке - ИФ). Все-таки это решения, которые принимаются на уровне стран-участниц, которые с определенной периодичностью собираются, обмениваются мнениями и принимают решения", - сказал он.