Граничащие с Афганистаном страны СНГ должны выработать меры по противодействию проникновения боевиков под видом беженцев - генпрокурор РФ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов призвал коллег из стран СНГ выработать совместные меры по защите территорий от проникновения из Афганистана под видом беженцев террористов, наркоторговцев и других криминальных элементов.
Глава надзорного ведомства РФ в четверг был переизбран председателем Координационного совета генпрокуроров (КСГП) стран - участников СНГ.
"В качестве моего первого поручения новому исполнительному секретарю я предлагаю в двухмесячный срок с участием всех наших прокуратур проработать совместные дополнительные меры по обеспечению защищенности наших территорий от проникающих из Афганистана под видом беженцев террористов, наркоторговцев и иных преступных элементов", - сказал Краснов, которого цитирует пресс-служба Генпрокуратуры России.
Он считает, что принятый на заседании Совета план КСГП по реализации программы сотрудничества СНГ по обеспечению пограничной безопасности на внешних границах на 2021-2025 годы "повысит защищенность государств и народов от трансграничных преступлений, включая актуальные угрозы, исходящие с территории Афганистана".
Касаясь ситуации в Афганистане, Краснов отметил: "Обеспокоенность вызывает угроза потока беженцев, активизации деятельности террористических группировок, роста незаконного оборота наркотиков через сопредельные государства".
При этом он выразил уверенность, что "общими усилиями членов КСГП удастся минимизировать риски, обеспечить укрепление правопорядка, защиту прав и свобод граждан государств СНГ".
Краснов также обратил внимание на вопросы обеспечения экологической безопасности и защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Так, по его словам, в РФ органы прокуратуры ежегодно пресекают около 300 тыс. нарушений законодательства в сфере экологии.
Кроме того, указал руководитель российского надзорного ведомства, в 2021 году Генпрокуратура РФ в рамках сопровождения мероприятий нацпроекта "Экология" способствовала запуску 13 объектов сортировки и переработки отходов мощностью более 1 млн тонн.
Краснов подчеркнул, что Генпрокуратура системно осуществляет надзор за соблюдением законодательства при использовании недр.
Он также также обратил внимание коллег на ярко выраженный транснациональный характер проблем экологии, предотвращение которых должно осуществляться сообща.
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