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СНГ 23.09.2021 18:09

В Киргизии намерены перевести документооборот на национальный язык

Киргизия намерена перевести документооборот на государственный язык, заявил президент страны Садыр Жапаров, слова которого передает его пресс-служба в четверг.

"Перед нами стоит задача достижения полномасштабного функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни. Для перехода делопроизводства на государственный язык требуется лишь наше желание", - сказал Жапаров в поздравлении по случаю дня государственного языка.

По его словам, киргизский язык в качестве государственного языка Киргизии является одним из основных символов государственности и атрибутом идентичности народа.

"Языковая политика является неотъемлемым и приоритетным направлением государственной политики, что обязывает каждого из нас вносить свой вклад в развитие киргизского языка и обретение им реального статуса государственного языка. Сегодня нами уделяется особое внимание процессу перехода документооборота на государственный язык в государственных органах", - отметил Жапаров.

По Конституции Киргизии, киргизский язык является государственным, русский язык имеет статус официального.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЯЗЫК, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]