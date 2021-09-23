В Киргизии намерены перевести документооборот на национальный язык

Киргизия намерена перевести документооборот на государственный язык, заявил президент страны Садыр Жапаров, слова которого передает его пресс-служба в четверг.
"Перед нами стоит задача достижения полномасштабного функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни. Для перехода делопроизводства на государственный язык требуется лишь наше желание", - сказал Жапаров в поздравлении по случаю дня государственного языка.
По его словам, киргизский язык в качестве государственного языка Киргизии является одним из основных символов государственности и атрибутом идентичности народа.
"Языковая политика является неотъемлемым и приоритетным направлением государственной политики, что обязывает каждого из нас вносить свой вклад в развитие киргизского языка и обретение им реального статуса государственного языка. Сегодня нами уделяется особое внимание процессу перехода документооборота на государственный язык в государственных органах", - отметил Жапаров.
По Конституции Киргизии, киргизский язык является государственным, русский язык имеет статус официального.
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