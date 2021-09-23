В РФ резкий прирост новых заболевших COVID-19 - до 21 тыс. 438 случаев за сутки, число умерших выросло до 820

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тыс. 438 случаев, что значительно выше данных 22 сентября, суточная смертность сравнялась с максимальными значениями - умерли 820 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 21 тыс. 438 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 814 (8,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки число новых случаев коронавируса в РФ превысило данные, обнародованные в среду, 22 сентября, на 1 тыс. 732: накануне сообщалось о 19 тыс. 706 заболевших.
Значения четверга соотносятся со значениями 19 августа, когда было выявлено 21 тыс. 058 случаев, и далее эта планка уже не преодолевалась. В тот же период было заявлено о стабилизации ситуации после июльского подъема, вызванного распространением штамма "дельта". Теперь же эпидемиологи предупреждают о росте заболеваемости COVID-19, что связано с сезонными факторами.
Резкий рост заболеваемости отмечен также и в Москве - 3 тыс. 445 новых случаев, это максимальное значение с конца июля. Накануне в среду сообщалось об 1 тыс. 991 заболевшем.
Помимо роста новых заболевших в РФ также третий день подряд увеличивается число летальных исходов - за минувшие сутки от коронавируса умерли 820 пациентов, что соответствует максимальным значениям за всю пандемию, зафиксированным 26 августа.
Наибольшая летальность зафиксирована в Москве - 54, в Петербурге - 53 (накануне сообщалось о 43 скончавшихся), в Свердловской области - 36.
Всего в Росси за время пандемии зарегистрировано 7 млн 354 тыс. 995 случаев коронавирусной инфекции, 201 тыс. 445 умерших и 6 млн 558 тыс. 780 выписанных, в том числе 16 тыс. 567 выписаны за последние сутки, из них 1 тыс. 331 выздоровевший приходится на Москву.
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