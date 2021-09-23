Шохин увязал необходимость инвестиций в преддверии трансграничного углеродного регулирования с дискуссией о росте налоговой нагрузки на бизнес

Российский бизнес должен инвестировать в модернизацию производств для снижения эмиссии парниковых газов в преддверии введения трансграничного углеродного регулирования (ТУР) Евросоюзом, это надо учитывать при обсуждении роста налоговой нагрузки на бизнес. С таким заявлением выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на конференции по инвестициям, организованной Американской торговой палатой.
"Главный принцип - бизнесу нужны инвестиции и ресурсы для модернизации, которая обеспечивает углеродную нейтральность. Многие присутствующие (на конференции - ИФ) знают, что сегодня мы с председателем правительства обсуждаем налоговые инициативы правительства, связанные, в частности, с изъятием сверхдоходов, полученных рядом компаний-экспортеров в период благоприятной конъюнктуры. Здесь есть свои темы, но нам не хотелось бы, чтобы карбоновый налог ложился тяжёлым бременем на инвестиционную активность компаний, потому что наша задача так трансформировать технологическую базу производства, чтобы эмиссия уменьшилась, и, кроме того, нам нужно инвестировать в увеличение поглощающей способности лесов и других экосистем. Там много инвестиций, и тут нужны скорее стимулы, нежели штрафные санкции", - сказал он.
Говоря о перспективе введения ТУР, Шохин отметил, что до 2026 года, когда может заработать углеродный налог, у России есть время подготовить национальное законодательство.
"Нам очень важно, чтобы был равный подход ко всем участникам процесса, будь то российские экспортеры несырьевых, неэнергетических даже товаров в Европейский союз и меры регулирования европейских производителей с тем, чтобы не было косвенного субсидирования промышленности и бизнеса в ЕС", - заявил глава РСПП.
"Мы за то, чтобы европейское торговое регулирование соответствовало полностью стандартам ВТО, стандартам Парижского соглашения по климату, Конвенции ООН по климату", - добавил он.
Вопрос стимулирования инвестиций должен стать одним из ключевых в рамках обсуждения изменения системы налогообложения российского бизнеса на встрече главы правительства РФ Михаила Мишустина с членами бюро РСПП и основными бенефициарами горнорудных компаний в этот четверг. Одна из инициатив касается увязки налога на прибыль с размером дивидендов и инвестиций (чем ниже инвестиции и выше дивиденды, тем выше налог на прибыль).
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