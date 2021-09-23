Байден планирует выдвинуть уроженку Казахстана Сауле Омарову на пост главы OCC

Президент США Джо Байден планирует выдвинуть профессора банковского права Корнельского университета Сауле Омарову на пост главы Управления контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC), основного регулятора банковского сектора в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Официально кандидатура Омаровой, уроженки Казахстана, может быть представлена уже на этой неделе, отмечают источники.
В случае утверждения на этом посту, Омарова станет первой женщиной во главе OCC, основанного в 1863 году.
OCC, являющееся независимым подразделением министерства финансов США, осуществляет надзор примерно за 1200 банками с совокупными активами в $14 трлн, что составляет примерно две трети всех активов банковской системы страны. Таким образом, OCC является одним из наиболее влиятельных американских финансовых регуляторов наряду с Федеральной резервной системой (ФРС) и Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).
Глава OCC входит в совет директоров FDIC, а также в Совет по надзору за финансовой стабильностью, занимающийся выявлением рисков для финансовой системы.
Летом этого года Омарова выступала с критикой решения Федрезера снять действовавшие некоторое время ограничения на выкуп акций и выплату дивидендов крупными банками. Она также критиковала новые приобретения банка JPMorgan.
Выбор Байдена, как ожидается, будет одобрен прогрессивными законодателями-демократами, но может не получить поддержки у республиканцев, пишет WSJ.
С мая текущего года исполняющим обязанности главы OCC является Майкл Хсу, ранее отвечавший в ФРС за контроль крупнейших фининститутов США. Он уже третий исполняющий обязанности главы OCC с момента ухода в отставку руководителя ведомства Джозефа Оттинга в мае 2020 года.
В январе сообщалось, что Байден планирует выдвинуть на этот пост Майкла Барра, занимавшего должность заместителя министра финансов США по работе с кредитно-финансовыми учреждениями в администрации Барака Обамы, однако кандидатура Барра была негативно воспринята прогрессивными демократами.
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