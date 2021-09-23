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Бизнес и законодательство 23.09.2021 13:11

Компании из Новгородской области РФ могут посетить Азербайджан в 2022г для налаживания деловых контактов

Бизнес-миссия компаний из Новгородской области РФ может посетить Азербайджан в 2022 году, сообщает Торгпредство России в Азербайджане.

«22 сентября в рамках проекта Минпромторга России «Час с Торгпредом» состоялось ВКС-совещание Торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова с деловым сообществом Новгородской области. Мирсаяпов ответил на запросы предприятий, обозначил наиболее перспективные направления поставок товаров из Новгородской области в Азербайджан», - говорится в информации Торгпредства в соцсети Facebook.

Как отметила директор Новгородского центра поддержки экспорта Татьяна Лаврентьева, областные компании нацелены на увеличение экспорта в Азербайджан.

«В настоящее время ведется подготовка реверсной бизнес-миссии деловых кругов Азербайджанf в Новгородскую область для посещения областных товаропроизводителей и проведения переговоров на месте. На 2022 год рассматривается возможность организации визита делегации новгородских компаний в Азербайджан», - подчеркивает Торгпредство.

В 2020 году из Новгородской области в Азербайджан было отгружено товаров на сумму $4,4 млн, за 7 месяцев 2021 года - на $3,1 млн (рост на 42%).

Э.Шафиев

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Тэги: НОВГОРОД, БИЗНЕС, МИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]