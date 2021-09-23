Компании из Новгородской области РФ могут посетить Азербайджан в 2022г для налаживания деловых контактов

Бизнес-миссия компаний из Новгородской области РФ может посетить Азербайджан в 2022 году, сообщает Торгпредство России в Азербайджане.
«22 сентября в рамках проекта Минпромторга России «Час с Торгпредом» состоялось ВКС-совещание Торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова с деловым сообществом Новгородской области. Мирсаяпов ответил на запросы предприятий, обозначил наиболее перспективные направления поставок товаров из Новгородской области в Азербайджан», - говорится в информации Торгпредства в соцсети Facebook.
Как отметила директор Новгородского центра поддержки экспорта Татьяна Лаврентьева, областные компании нацелены на увеличение экспорта в Азербайджан.
«В настоящее время ведется подготовка реверсной бизнес-миссии деловых кругов Азербайджанf в Новгородскую область для посещения областных товаропроизводителей и проведения переговоров на месте. На 2022 год рассматривается возможность организации визита делегации новгородских компаний в Азербайджан», - подчеркивает Торгпредство.
В 2020 году из Новгородской области в Азербайджан было отгружено товаров на сумму $4,4 млн, за 7 месяцев 2021 года - на $3,1 млн (рост на 42%).
Э.Шафиев
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