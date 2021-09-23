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СНГ 23.09.2021 13:45

Путин и Зеленский встретятся, когда будет повестка для общения - Кремль

В Кремле заявили, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться тогда, когда оба лидера будут готовы к этому и будет согласована повестка общения между ними.

На вопрос журналистов, готов ли российский лидер к встрече со своим украинским коллегой, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Безусловно, два президента встретятся, кода они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся".

На просьбу прокомментировать речь Зеленского на Генассамблее ООН, в которой президент Украины допустил неточность при цитировании Путина, представитель Кремля сказал: "Пока не имел возможности вот так прямо дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского".

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТЫ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]