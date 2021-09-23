Путин и Зеленский встретятся, когда будет повестка для общения - Кремль

В Кремле заявили, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться тогда, когда оба лидера будут готовы к этому и будет согласована повестка общения между ними.
На вопрос журналистов, готов ли российский лидер к встрече со своим украинским коллегой, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Безусловно, два президента встретятся, кода они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся".
На просьбу прокомментировать речь Зеленского на Генассамблее ООН, в которой президент Украины допустил неточность при цитировании Путина, представитель Кремля сказал: "Пока не имел возможности вот так прямо дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского".
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