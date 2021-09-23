Самоизоляция не сказывается на активном графике работы Путина - Песков

Президент РФ Владимир Путин продолжает находиться на самоизоляции, но это никак не сказывается на активности его работы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Такая относительная самоизоляция (Путина) - это минимизация личных контактов. Во-первых, цифры (заболеваний коронавирусом) у нас пошли вверх постепенно, продолжаются какие-то единичные случаи заболевания и в пресс-службе, и в других подразделениях (администрации президента - ИФ)", - сказал Песков в четверг журналистам.

В этой связи, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, дополнительные меры предосторожности не помешают. Тем более, "еще раз повторяю, это никоим образом не ведет к снижению активности и содержанию работы президента", добавил он.