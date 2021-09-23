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СНГ 23.09.2021 13:46

Самоизоляция не сказывается на активном графике работы Путина - Песков

Президент РФ Владимир Путин продолжает находиться на самоизоляции, но это никак не сказывается на активности его работы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Такая относительная самоизоляция (Путина) - это минимизация личных контактов. Во-первых, цифры (заболеваний коронавирусом) у нас пошли вверх постепенно, продолжаются какие-то единичные случаи заболевания и в пресс-службе, и в других подразделениях (администрации президента - ИФ)", - сказал Песков в четверг журналистам.

В этой связи, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, дополнительные меры предосторожности не помешают. Тем более, "еще раз повторяю, это никоим образом не ведет к снижению активности и содержанию работы президента", добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, САМОИЗОЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]