Самоизоляция не сказывается на активном графике работы Путина - Песков

Президент РФ Владимир Путин продолжает находиться на самоизоляции, но это никак не сказывается на активности его работы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Такая относительная самоизоляция (Путина) - это минимизация личных контактов. Во-первых, цифры (заболеваний коронавирусом) у нас пошли вверх постепенно, продолжаются какие-то единичные случаи заболевания и в пресс-службе, и в других подразделениях (администрации президента - ИФ)", - сказал Песков в четверг журналистам.
В этой связи, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, дополнительные меры предосторожности не помешают. Тем более, "еще раз повторяю, это никоим образом не ведет к снижению активности и содержанию работы президента", добавил он.
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