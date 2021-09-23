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Инфраструктура и тендеры 23.09.2021 13:36

Реконструкция систем водоснабжения и канализации заповедника Basqal обойдется почти в 10 млн манатов

АО «Азерсу» направит около 10 млн манатов на работы по реконструкции систем водоснабжения и канализации государственного историко-культурного заповедника «Basqal».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт Азерсу подписал с ЗАО «Euroline».

Стоимость контракта – 9 млн 874 тыс. 173,91 манатов.

ЗАО «Euroline» начало свою деятельность в апреле 1999 года. Портфель подрядных работ, осуществляемых в настоящее время компанией, включает: центры Г.Алиева в Гахе и Загаталах, средняя школа и лицей в Шеки, антитуберкулезный диспансер в пос. Бузовны в Баку, дом музей им. Бахтияра Вагабхзаде, административное здание Минсельхоза в Гахе, здание районного суда в Гябяля, реконструкция систем водоснабжения и канализации города Шеки и др.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРСУ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]