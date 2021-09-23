Реконструкция систем водоснабжения и канализации заповедника Basqal обойдется почти в 10 млн манатов

АО «Азерсу» направит около 10 млн манатов на работы по реконструкции систем водоснабжения и канализации государственного историко-культурного заповедника «Basqal».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт Азерсу подписал с ЗАО «Euroline».

Стоимость контракта – 9 млн 874 тыс. 173,91 манатов.

ЗАО «Euroline» начало свою деятельность в апреле 1999 года. Портфель подрядных работ, осуществляемых в настоящее время компанией, включает: центры Г.Алиева в Гахе и Загаталах, средняя школа и лицей в Шеки, антитуберкулезный диспансер в пос. Бузовны в Баку, дом музей им. Бахтияра Вагабхзаде, административное здание Минсельхоза в Гахе, здание районного суда в Гябяля, реконструкция систем водоснабжения и канализации города Шеки и др.

Н.Аббасова