Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.99 RUR   0.0233 GBR   2.3187 TRY   0.1962

Цена на нефть

22.09 $/bbl   WTI 72.23 1.74 Brent 76.19 1.83

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.09.2021 17:34

Взлет цен на газ в ЕС - следствие форсированного энергоперехода, его риски надо взвешивать - Решетников

Взлет цен на газ в Европе вызван ускоренным отказом от угольной генерации, экономические последствия тех или иных шагов в процессе энергоперехода нужно заранее просчитывать, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В сентябре спотовые цены в Европе в условиях дефицита газа вплотную приблизились к отметке в $1000 за тысячу кубометров, тогда как еще год с небольшим назад с трудом преодолели отметку $100.

"То, что мы сейчас видим на европейском рынке в плане цены на газ - мы тоже должны понимать, что это как раз последствия вот этого форсированного энергоперехода. Последствия форсированного закрытия угольной генерации, которая всегда являлась альтернативой и сдерживала при высоких ценах потребление газа. Вот этот форсированный уход чреват таким рисками", - сказал Решетников, выступая на заседании президиума Российской академии наук на тему "Стратегии низкоуглеродного развития для России: сценарии и реалии".

"С одной стороны, это может создать для нашей страны дополнительные возможности, но в то же время при принятии решений мы должны все эти риски взвешивать, чтобы форсированный переход к низкоуглеродной повестке не привел к возникновению дополнительной инфляции. В первую очередь, конечно, в нашей стране, но и в целом наших коллег из других стран мы тоже призываем очень внимательно считать все экономические последствия, потому что в конечном итоге мировая экономика едина", - отметил министр.

По мнению Решетникова, многие страны мира, декларируя цель достижения углеродной нейтральности к определенному сроку, не имеют четкого представления о цене вопроса.

"Что для нас важно в реализации повестки низкоуглеродного развития сейчас - это, конечно, вопрос стоимости этой повестки, иными словами - кто, в каком объеме, когда будет платить за реализацию этих мероприятий. К сожалению, общаясь с нашими коллегами в других странах, мы видим, что достаточно легко некоторые относятся к объявлению года углеродной нейтральности. А на вопрос - что вы будете делать с удорожанием того же металла от 20% до 40% в случае перехода на водородный метод его получения, и как это повлияет на экспорт продукции из вашей страны, ответов четких мы не получаем. Равно как не получаем ответов - кто будет платить за отказ от угля и т.д.", - заявил глава Минэкономразвития.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]