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ТЭК 23.09.2021 20:43

Еврокомиссия объяснит, что могут предпринять страны ЕС из-за высоких цен на энергоносители

В Брюсселе определят перечень мер, которые страны-члены ЕС смогут применять для решения проблемы высоких цен на энергоносители, не нарушая европейские рыночные нормы, сообщили в четверг европейские СМИ.

"Я предложила министрам подготовить более структурированный перечень инструментов, которые, на наш взгляд, помогли бы странам ЕС найти решение нынешней проблеме", - сказала член Еврокомиссии Кадри Симсон, курирующая вопросы энергетики. Она провела встречу в Словении с министрами энергетики стран Евросоюза.

Симсон пояснила, что перечень инструментов в Брюсселе рассчитывают подготовить в ближайшие недели.

Спотовые цены по всему миру в настоящее время находятся на рекордных уровнях. Это связано с уникальным сочетанием факторов глобального дефицита газа: приостановкой инвестиций в 2020 году, коронавирусным локдауном, посткризисным восстановлением мировой экономики, большим расходом газа из хранилищ за минувшую затяжную зиму, глобальным курсом на декарбонизацию экономики и ростом потребления газа как более экологичного топлива. В сентябре спотовые цены на газ в Европе вплотную приблизились к отметке в $1000 за 1 тыс. куб.м. Среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главном хабе Европы, с начала года составляет $358 за 1 тыс. куб. м.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]