Еврокомиссия объяснит, что могут предпринять страны ЕС из-за высоких цен на энергоносители

В Брюсселе определят перечень мер, которые страны-члены ЕС смогут применять для решения проблемы высоких цен на энергоносители, не нарушая европейские рыночные нормы, сообщили в четверг европейские СМИ.
"Я предложила министрам подготовить более структурированный перечень инструментов, которые, на наш взгляд, помогли бы странам ЕС найти решение нынешней проблеме", - сказала член Еврокомиссии Кадри Симсон, курирующая вопросы энергетики. Она провела встречу в Словении с министрами энергетики стран Евросоюза.
Симсон пояснила, что перечень инструментов в Брюсселе рассчитывают подготовить в ближайшие недели.
Спотовые цены по всему миру в настоящее время находятся на рекордных уровнях. Это связано с уникальным сочетанием факторов глобального дефицита газа: приостановкой инвестиций в 2020 году, коронавирусным локдауном, посткризисным восстановлением мировой экономики, большим расходом газа из хранилищ за минувшую затяжную зиму, глобальным курсом на декарбонизацию экономики и ростом потребления газа как более экологичного топлива. В сентябре спотовые цены на газ в Европе вплотную приблизились к отметке в $1000 за 1 тыс. куб.м. Среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главном хабе Европы, с начала года составляет $358 за 1 тыс. куб. м.
Азербайджан подал встречный иск в суд ООН на Армению, требует возмещения Ереваном нанесенного ущерба
Азербайджан и страны Персидского залива подготовят план сотрудничества до 2026 года
Байрамов подтвердил готовность Азербайджана к нормализации отношений с Армении при соблюдении Ереваном принципов международного права
COVID-19, скорее всего, начал распространяться в США еще в сентябре 2019 года - ученые КНР
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, 24 человека скончались
Дефицит чипов в 2021г обойдется автопроизводителям в $210 млрд - AlixPartners
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Около 150 изданий в Афганистане при талибах были вынуждены отказаться от бумажных версий
Присоединение Ирана к ШОС будет многоступенчатым процессом - спецпреставитель президента РФ
В ЕС собираются ввести единый стандарт для зарядных кабелей, Apple считает такое решение необоснованным
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Объявлены победители первого национального конкурса «CEO Award Azerbaijan»
Nar обеспечил первоклассников школ в Тартаре и Физули школьными принадлежностями
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии