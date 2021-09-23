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ТЭК 23.09.2021 23:55

АРВЭ ожидает сетевого паритета в солнечной энергетике в 2027-2028 гг., улучшила прогноз

Инвесторы в возобновляемую энергетику России ожидают "сетевого паритета" между солнечной генерацией и традиционной энергетикой уже в 2027-2028 гг. - на несколько лет раньше, чем прогнозировалось прежде.

"По нашим прогнозам, солнечная генерация, если продолжит тренд по снижению цены, тогда она сравняется с показателями ПГУ к 2027-2028 году", - сообщил глава Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев на брифинге в четверг.

По его словам, прежде инвесторы прогнозировали, что это случится "за пределами 2030 года". "Сейчас мы видим, что российская возобновляемая энергетика, несмотря на свои малые объемы по сравнению с мировыми, догнала мировые показатели", - отметил Жихарев.

На недавно завершившемся первом отборе проектов ВИЭ в рамках новой программы поддержки отрасли солнечную квоту поделили между собой три компании. Наибольшее количество заявок прошло от ООО "Юнигрин Пауэр" (принадлежит "Реал менеджмент" Михаила Сиволдаева, который является одним из основных акционеров "Хевела"). В 2023 году компания планирует ввести 60 МВт в Забайкальском крае, 100 МВт в Бурятии, 60 - в Калмыкии и еще 60 - в Астраханской области. В 2024 году эта структура планирует ввод 120 МВт в Забайкалье, по 60 МВт в Калмыкии и Дагестане, а также 25 МВт в Чечне.

АТС также отобрал по четыре заявки от ООО "Новая энергия" (планирует ввод 96,36 МВт в Дагестане в конце 2023 года) и от ООО "Солар Ритейл", которая планирует ввести 133,48 МВт в октябре 2024 года в Забайкалье (обе компании являются структурами Solar Systems, одного из заметных игроков на российском рынке солнечной энергетики, который является российской "дочкой" китайской Amur Sirius).

Как сообщал глава ассоциации "НП "Совет рынка" Максим Быстров, по ветряной генерации предварительные итоги отбора уже позволили говорить о достижении "сетевого паритета". По его словам, на фоне конкуренции минимальная цена сложилась на уровне меньше 1800 руб. за МВт/ч, а это, "на минуточку, та цена, которую мы прогнозируем вообще на рынке (по итогам конкурентного отбора мощности на 2026-2027 гг. - ИФ).

"В самых наших смелых фантазиях мы видели сетевой паритет в 2030 году", - говорил Быстров, отметив, что по ветру он сложился "уже сейчас". Средневзвешенная цена по итогам отбора ВЭС превысила 2648 руб./МВт.ч.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]