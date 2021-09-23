Банк Норвегии первым из крупных мировых ЦБ поднял ставку после пандемии, готов вновь ее повысить в декабре

Норвежский Центробанк повысил ключевую процентную ставку с нулевого уровня до 0,25% годовых по итогам заседания в четверг.
Таким образом, Банк Норвегии первым из крупных мировых ЦБ приступил к подъему ставок, сниженных из-за пандемии COVID-19.
В мае 2020 года, на пике пандемии, норвежский ЦБ снизил ставку до нуля.
"Нормализация ситуации в экономике позволяет предположить, что будет целесообразным приступить к постепенной нормализации уровня ставки", - заявил глава Банка Норвегии Ойстейн Олсен. Он также отметил, что ЦБ намерен бороться с финансовыми дисбалансами, которые создают низкие процентные ставки.
"Основываясь на текущих оценках перспектив экономики и баланса рисков, можно сказать, что уровень ставки с большой вероятностью снова будет повышен в декабре", - отметил Олсен.
По словам главы ЦБ, снятие карантинных ограничений привело к быстрому восстановлению норвежской экономики, и уровень экономической активности в настоящее время выше, чем был до пандемии.
Новые прогнозы Банка Норвегии предполагают, что базовая ставка будет расти немного быстрее, чем ожидалось ранее, и достигнет 1,7% к концу 2024 года, пишет The Wall Street Journal.
Курс норвежской кроны в паре с евро подскочил до максимального уровня за три месяца на решениях ЦБ - 10,0696 кроны/1 евро. По данным на 12:50 МСК пара евро/крона торгуется на уровне 10,0892 кроны по сравнению с 10,1196 кроны на закрытие предыдущей сессии.
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