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Финансы 23.09.2021 23:17

Банк Норвегии первым из крупных мировых ЦБ поднял ставку после пандемии, готов вновь ее повысить в декабре

Норвежский Центробанк повысил ключевую процентную ставку с нулевого уровня до 0,25% годовых по итогам заседания в четверг.

Таким образом, Банк Норвегии первым из крупных мировых ЦБ приступил к подъему ставок, сниженных из-за пандемии COVID-19.

В мае 2020 года, на пике пандемии, норвежский ЦБ снизил ставку до нуля.

"Нормализация ситуации в экономике позволяет предположить, что будет целесообразным приступить к постепенной нормализации уровня ставки", - заявил глава Банка Норвегии Ойстейн Олсен. Он также отметил, что ЦБ намерен бороться с финансовыми дисбалансами, которые создают низкие процентные ставки.

"Основываясь на текущих оценках перспектив экономики и баланса рисков, можно сказать, что уровень ставки с большой вероятностью снова будет повышен в декабре", - отметил Олсен.

По словам главы ЦБ, снятие карантинных ограничений привело к быстрому восстановлению норвежской экономики, и уровень экономической активности в настоящее время выше, чем был до пандемии.

Новые прогнозы Банка Норвегии предполагают, что базовая ставка будет расти немного быстрее, чем ожидалось ранее, и достигнет 1,7% к концу 2024 года, пишет The Wall Street Journal.

Курс норвежской кроны в паре с евро подскочил до максимального уровня за три месяца на решениях ЦБ - 10,0696 кроны/1 евро. По данным на 12:50 МСК пара евро/крона торгуется на уровне 10,0892 кроны по сравнению с 10,1196 кроны на закрытие предыдущей сессии.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКА, ПОВЫШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]