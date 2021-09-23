Около 150 изданий в Афганистане при талибах были вынуждены отказаться от бумажных версий

Около 150 изданий в Афганистане из-за финансовых трудностей перестали выпускать бумажные версии газет и журналов с того момента, как контроль над страной перешел к движению "Талибан", сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на Национальный союз журналистов Афганистана.

Отмечается, что многие из этих изданий продолжили работу и публикуют свои статьи и новости в онлайн версиях, а некоторые закрылись.

Телеканал указывает, что причиной закрытия и прекращения выхода печатных изданий стал финансовый кризис. Кроме того, афганские журналисты жалуются, что при талибах им стало сложнее работать с источниками информации.

Ранее сентябре представитель союза Масрура Лутфи заявил, если международные организации не предпримут шаги для решения этой проблемы, "вскоре наступит конец свободе СМИ и другим гражданским свободам".

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане.

Боевики движения "Талибан" в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.

В движении "Талибан" заверяли, что в принципе не возражают против работы СМИ в Афганистане при условии, что журналисты будут четко делать свою работу и не будут распространять фейковые новости.