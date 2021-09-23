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Регион 23.09.2021 23:02

Присоединение Ирана к ШОС будет многоступенчатым процессом - спецпреставитель президента РФ

Процесс присоединения Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) займет время с учетом требований уставных документов организации и иранского законодательства, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

"Процесс приема нового члена в ШОС - это не разовое действие", - сказал Хакимов на пресс-конференции в Москве.

Дипломат пояснил, что "начало процедуры приема подразумевает, что первым шагом станет подготовка меморандума об обязательствах государства-кандидата в ШОС".

По его словам, этот меморандум будет подготовлен государствами-членами ШОС, а впоследствии будет дорабатываться в переговорах с иранской стороной, после чего начнется процедура присоединения Ирана к основополагающим документам ШОС.

"Учитывая, что все эти документы ратификационные, соответственно процесс присоединения должен проходить с учетом внутреннего законодательства (Ирана) и с учетом требований, которые предъявляют государства-члены", - пояснил спецпредставитель президента.

Он отметил, что "процедура может быть самая разная по времени, но главное - работать согласованно и заинтересованно".

"А уж ускорять или затягивать процедуру - это уже будет зависеть от того, как будет происходить согласование всех модальностей присоединения Ирана к ШОС", - подчеркнул Хакимов.

Вместе с тем, говоря о перспективах Афганистана присоединиться к ШОС, он заявил, что "по объективным причинам о практическом рассмотрении этой заявки сегодня речи не идет".

"Я думаю, даже не надо объяснять, какие причины препятствуют", - добавил Хакимов.

17 сентября на саммите ШОС в Душанбе было принято решение о наделении Ирана статусом полноправного члена организации.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]