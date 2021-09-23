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Здравоохранение 23.09.2021 16:47

В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, 24 человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 178 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 477,587 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 356 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 24 человека (накануне - 17). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 394.

От COVID-19 вылечились 444,053 тыс. человек (+2 тыс. 322 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 27 тыс. 140 человек.

За сутки медики провели 12 тыс. 331 тест на коронавирус против 13 тыс. 546 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 790,724 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ОПЕРШТАБ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]