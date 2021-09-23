В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, 24 человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 178 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 477,587 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 356 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 24 человека (накануне - 17). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 394.
От COVID-19 вылечились 444,053 тыс. человек (+2 тыс. 322 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 27 тыс. 140 человек.
За сутки медики провели 12 тыс. 331 тест на коронавирус против 13 тыс. 546 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 790,724 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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