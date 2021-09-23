Генпрокуроры Азербайджана, РФ и Армении обсудили реализацию трехсторонних заявлений по Карабаху

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе визита в Казахстан принял участие во встрече в трехстороннем формате со своими коллегами из России и Армении – Игорем Красновым и Артуром Давтяном.
«В ходе встречи Краснов отметил эффективность трехстороннего формата и сообщил о значительных результатах проделанной сторонами работы по укреплению законности в Карабахе и стабилизации жизни людей за последние девять месяцев. Основной задачей генпрокурор России назвал недопущение эскалации напряжённости среди населения региона в целом», - говорится в сообщении генеральной прокуратуры РФ.
По данным ведомства, Краснов также поблагодарил коллег из Азербайджана и Армении за конструктивное взаимодействие и нацеленность на общий результат – достижение мира и стабильности на благо народов региона.
«Был отмечен положительный уровень сотрудничества в сфере поиска пропавших без вести лиц и достигнута договоренность об продолжении поисковых операций», - говорится в информации, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Стороны также обсудили исполнение заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении и перспективы дальнейшего правового взаимодействия.
«Участники встречи подтвердили ранее достигнутую договоренность о необходимости интенсификации контактов для предотвращения дальнейшей напряженности», - отмечается в сообщении.
В ходе отдельной встречи Алиев и Краснов обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, современные угрозы и необходимость обмена опытом противодействия новым схемам совершения трансграничных преступлений, в том числе кибератакам и получившим распространение вирусам-вымогателям, а также пресечения криминального использования криптовалют и иных виртуальных активов.
Н.Аббасова
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