Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.99 RUR   0.0233 GBR   2.3187 TRY   0.1962

Цена на нефть

22.09 $/bbl   WTI 72.23 1.74 Brent 76.19 1.83

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 23.09.2021 16:26

Генпрокуроры Азербайджана, РФ и Армении обсудили реализацию трехсторонних заявлений по Карабаху

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе визита в Казахстан принял участие во встрече в трехстороннем формате со своими коллегами из России и Армении – Игорем Красновым и Артуром Давтяном.

«В ходе встречи Краснов отметил эффективность трехстороннего формата и сообщил о значительных результатах проделанной сторонами работы по укреплению законности в Карабахе и стабилизации жизни людей за последние девять месяцев. Основной задачей генпрокурор России назвал недопущение эскалации напряжённости среди населения региона в целом», - говорится в сообщении генеральной прокуратуры РФ.

По данным ведомства, Краснов также поблагодарил коллег из Азербайджана и Армении за конструктивное взаимодействие и нацеленность на общий результат – достижение мира и стабильности на благо народов региона.

«Был отмечен положительный уровень сотрудничества в сфере поиска пропавших без вести лиц и достигнута договоренность об продолжении поисковых операций», - говорится в информации, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Стороны также обсудили исполнение заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении и перспективы дальнейшего правового взаимодействия.

«Участники встречи подтвердили ранее достигнутую договоренность о необходимости интенсификации контактов для предотвращения дальнейшей напряженности», - отмечается в сообщении.

В ходе отдельной встречи Алиев и Краснов обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, современные угрозы и необходимость обмена опытом противодействия новым схемам совершения трансграничных преступлений, в том числе кибератакам и получившим распространение вирусам-вымогателям, а также пресечения криминального использования криптовалют и иных виртуальных активов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ГЕНПРОКУРОРЫ


Похожие новости


Своп газа РФ и Азербайджана составит 0,5 млн куб. м газа в сутки Перевозки яблок и томатов из Азербайджана ж/д вагонами возможны до 1 апреля 2022г ЛУКОЙЛ хочет стать оператором разработки месторождения «Достлуг» на Каспии – Шахбазов Вопрос о коридоре в Нахчыван через Армению не обсуждается - Оверчук Министр обороны Азербайджана встретился с новым командующим российских миротворцев в Карабахе Круизный лайнер из Баку в Астрахань планируется запустить в 2023 году

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]