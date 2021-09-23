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Внешняя политика 23.09.2021 17:03

Байрамов подтвердил готовность Азербайджана к нормализации отношений с Армении при соблюдении Ереваном принципов международного права

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

«Стороны выразили удовлетворение уровнем развития двустороннего и многостороннего сотрудничества и обменялись мнениями о перспективах расширения связей. Было отмечено, что в настоящее время между Азербайджаном и Финляндией существует взаимопонимание на всех уровнях», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Байрамов и Хаависто обсудили различные аспекты повестки двустороннего сотрудничества, включая политические, экономические и гуманитарные связи, сферу образования, АПК, высоких технологий, инвестиций, а также укрепление сотрудничества в культурной сфере.

«Также министры осуществили обмен мнениями по ситуации вокруг реализации пунктов трехстороннего соглашения по Карабаху и налаживанию доверия (между Азербайджаном и Арменией – ИФ)», - отметили в МИД.

Байрамов проинформировал своего коллегу о последней ситуации на освобожденных от армянской оккупации землях Азербайджана, крупномасштабных разрушениях, целенаправленно осуществленных армянами на этих территориях, уничтожении армянской стороной исторического и культурного наследия Азербайджана, нанесении армянскими оккупантами большого ущерба окружающей среде.

Байрамов также рассказал о «минной угрозе» на освобожденных территориях, а также коснулся темы проводимых в настоящее время работ по восстановлению и реконструкции на этих землях.

Он отметил, что Баку готов нормализовать отношения с Арменией на основе принципов международного права, несмотря на то, что эта страна десятилетиями осуществляла политику агрессии по отношению к Азербайджану.

«Стороны также обменялись мнениями об азербайджано-финском сотрудничестве в рамках ОБСЕ», - сообщили в министерстве.

Хаависто, в свою очередь, выразил заинтересованность в расширении отношений с Азербайджаном в различных сферах. Он высоко оценил позицию Азербайджана по нормализации отношений с Арменией и подчеркнул важность выполнения пунктов трехстороннего соглашения.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе вопросы региональной и международной безопасности.

Э.Шафиев

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]