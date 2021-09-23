Россия направит в Азербайджан представителей по АПК и экономике – торгпред РФ в Баку

Торгпред РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов сообщил, что в ближайшее время к исполнению своих обязанностей в Баку приступят представители Минсельхоза и Минэкономразвития России.

«Могу анонсировать, что в скором времени в Азербайджан будет командирован представитель министерства сельского хозяйства России. Мы знаем, какой большой объем у нас (между Азербайджаном и РФ – ИФ) проходит во взаимной торговле по продукции сельского хозяйства, продуктах питания, поэтому наличие такого компетентного специалиста на месте позволит нам оперативно решать вопросы, которые возникают в сфере АПК и продуктов питания», - сказал Мирсаяпов в четверг на пресс-конференции.

Он добавил, что 21 сентября президент РФ Владимиром Путиным был подписан указ «О создании институтов-представителей министерства экономического развития России за рубежом». В связи с этим Мирсаяпов отметил, что также в Азербайджан будет отправлен атташе по экономическим вопросам, который будет заниматься облегчением взаимной торговли и взаимодействия по линии межправкомиссии. По его словам, представитель Минэкономразвития приступит к работе в Баку в конце 2021 года – начале 2022 года.

«У России и Азербайджана очень эффективная межправкомиссия. Это очень эффективный рабочий орган, который позволяет активно взаимодействовать в части преодоления барьеров и нахождения новых проектов для работы», - подчеркнул торгпред.

Также он отметил, что в 2020 году объем проектов, профинансированных со стороны представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане, превысил $183 млн.

«В этом году за 7 месяцев уже оказана поддержка совместным проектам со стороны РЭЦ на сумму более $150 млн по взаимным поставкам химической промышленности, продукции машиностроения, металлургической промышленности, лесопромышленного комплекса», - отметил торгпред.

Х.Насирзаде