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Дальнее зарубежье 23.09.2021 21:42

США проведут первое испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты GBSD в 2023 году

Первое испытание перспективной американской межконтинентальной баллистической ракеты GBSD (Ground Based Strategic Deterrent) планируется осуществить в 2023 году, сообщил на конференции Ассоциации ВВС США вице-президент корпорации-производителя Northrop Grumman Грег Мануэл.

"Мы уже приступили к следующему важному этапу, который мы называем периодом критического рассмотрения проекта, - сказал он. - Первое испытание планируем в 2023 году".

По его словам, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) GBSD, которые должны прийти на смену нынешним ракетам Minuteman III, составляющим основу наземных сил ядерной триады США, пойдут в производство в 2026 году.

В апреле прошлого года глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил заявил, что США не могут продолжать сдерживать Россию и Китай "остатками холодной войны" - МБР Minuteman III "Они слишком старые для продления их жизни", - указал адмирал.

"Мне нужны системы вооружения, которые в конечном итоге будут работать и действительно доберутся до цели", - сказал он.

Адмирал напомнил, что путем модернизации МБР Minuteman III постоянно продлеваются сроки их годности. Но так продолжаться бесконечно не может, подчеркнул Ричард.

"Это система оружия 70-х годов, которую я должен использовать против угроз уровня 2030 года", - отметил он. По его словам, многие механизмы и детали больше не производятся. "Никто больше не знает, как их делать. Они устарели, компаниям не выгодно прилагать усилия для того, чтобы создать их".

Ричард неоднократно выступал против отсрочки реализации программы GBSD по созданию новой МБР для замены устаревшего арсенала ракет Minuteman III в связи с заявлениями левых законодателей и сторонников контроля над вооружениями, которые утверждают, что Соединенные Штаты смогут сдерживать своих противников только своими стратегическими бомбардировщиками и подводными лодками с баллистическими ракетами.

Министерство обороны США ожидает, что затраты на приобретение новых ракет, разрабатываемых в настоящее время компанией Northrop Grumman, составят более 95 млрд долл.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок.

Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.

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Тэги: США, МБР, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]