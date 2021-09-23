Дальнейшее пребывание сил США в Сирии может привести к их уходу по афганскому сценарию - глава МИД

Дамаск и Москва разделяют позицию о том, что США должны как можно скорее покинуть территорию Сирии, заявил в четверг глава МИД страны Фейсал Микдад.
"Мы и Россия полагаем, что присутствие американских сил на сирийских территориях является незаконным и ему должен быть положен конец как можно скорее. Иначе в Сирии повторится такой же вывод, как в Афганистане", - заявил Микдад российским журналистам в Нью-Йорке по итогам встречи с Лавровым.
Говоря о недавнем визите президента Сирии Башара Асада в Москву, Микдад отметил, что это был очень успешный визит.
Глава сирийского МИД также сказал, что очередная встреча Конституционного комитета состоится "очень скоро", однако не стал уточнять точные сроки, отметив, что оставляет эту прерогативу спецпосланнику генсека ООН по Сирии Гейру Педерсену.
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