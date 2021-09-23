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Регион 23.09.2021 21:17

Эрдоган намерен обсуждать с Путиным в Сочи вопрос Идлиба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в четверг, что темой его предстоящих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, станут Сирия и ситуация в сирийской провинции Идлиб.

"Эрдоган объявил, что на 29 сентября в Сочи запланирована двусторонняя встреча с российским президентом Владимиром Путиным с целью обсудить вопросы двусторонних российско-турецких отношений, Идлиб и Сирию", - сообщает газета "Сабах".

При этом Эрдоган отметил, что благодаря тому, что его встреча с Путиным пройдет без участия третьей стороны, обсуждения пройдут проще, а также легче будет принимать важные решения по таким вопросам, как Сирия и Идлиб.

Турецкий также президент сказал, что торговля Турции и РФ находится в хорошем состоянии и развивается в положительном ключе.

"Однако в наших отношениях иногда есть сложные моменты из-за развития событий в Сирии, когда мы стараемся улучшить там ситуацию. Но мы можем немедленно исправить это за счет предпринимаемых нами шагов - персонально и министром обороны, и министром иностранных дел", - приводит "Сабах" слова Эрдогана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]