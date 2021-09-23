Эрдоган намерен обсуждать с Путиным в Сочи вопрос Идлиба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в четверг, что темой его предстоящих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, станут Сирия и ситуация в сирийской провинции Идлиб.
"Эрдоган объявил, что на 29 сентября в Сочи запланирована двусторонняя встреча с российским президентом Владимиром Путиным с целью обсудить вопросы двусторонних российско-турецких отношений, Идлиб и Сирию", - сообщает газета "Сабах".
При этом Эрдоган отметил, что благодаря тому, что его встреча с Путиным пройдет без участия третьей стороны, обсуждения пройдут проще, а также легче будет принимать важные решения по таким вопросам, как Сирия и Идлиб.
Турецкий также президент сказал, что торговля Турции и РФ находится в хорошем состоянии и развивается в положительном ключе.
"Однако в наших отношениях иногда есть сложные моменты из-за развития событий в Сирии, когда мы стараемся улучшить там ситуацию. Но мы можем немедленно исправить это за счет предпринимаемых нами шагов - персонально и министром обороны, и министром иностранных дел", - приводит "Сабах" слова Эрдогана.
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