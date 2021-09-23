Иран не проявляет готовности к возврату на переговоры по СВПД - США

Иран пока не продемонстрировал готовности вернуться к переговорам в Вене по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому, сообщает в четверг межарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо в Белом доме.

"Мы не услышали ничего ни о дате, ни о намерениях Ирана продолжить работу, которая началась в Вене", - приводит телеканал слова представителя Белого дома.

По словам источника, придет время, когда США больше не будут заинтересованы в существовании сделки. При этом он отметил, что окно для переговоров все еще открыто и что Вашингтон готов еще проявить терпение.

Как сообщил в свою очередь журналист PBS Ник Шифрин, представитель администрации США заявил, что оказание давления на Иран не является выбором Вашингтона.

"Есть меры, которые мы можем предпринять, чтобы нарастить давление. (Однако - ИФ) это не является нашим выбором", - приводит Шифрин слова чиновника в твиттере.

Представитель администрации отметил, что Иран продолжает обещать, что вернется к переговорам, но никаких четких сроков возобновления переговоров нет.

Кроме того, США обеспокоены тем, что Тегеран мог выбрать "план Б".

"Наша обеспокоенность в связи с "планом Б" заключается в том, выбрал ли Иран "план Б", разрабатывая свою ядерную программу", - заявил источник в Белом доме.

На полях Генеральной Ассамблеи ООН иранская делегация проводит двусторонние встречи с главами МИД стран-участниц СВПД для обсуждения восстановления сделки. Так, с министром иностранных дел Ирана Амир-Абдоллахьяном уже встретились глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Глава МИД Ирана заверил Борреля, как координатора Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в готовности возобновить переговоры в Вене для возвращения СВПД к полному исполнению сделки "в ближайшее время".

Во вторник президент Ирана Ибрахим Раиси, выступая на сессии ГА ООН, заявил: "Исламская республика Иран считает полезными такие переговоры в ядерной сфере, финальным результатом которых станет отмена всех репрессивных санкций".

В МИД Ирана ранее сообщили, что переговоры между Тегераном и рядом мировых держав по возрождению СВПД возобновятся в ближайшие недели.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - СВПД, которое ограничивало развитие Ираном ядерной программы с обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и остальные участники СВПД, при непрямом участии США, провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД в полном объеме и возвращении в сделку Соединенных Штатов. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица ранее заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.