ЕС работает над открытием представительства в Кабуле - Боррель

Евросоюз работает над открытием совместного представительства в афганской столице, заявил в четверг высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Мы работаем над этим. Но по вопросам безопасности не можем предоставить деталей", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках открытия совместного представительства ЕС в Кабуле.