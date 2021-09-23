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Дальнее зарубежье 23.09.2021 21:56

ЕС работает над открытием представительства в Кабуле - Боррель

Евросоюз работает над открытием совместного представительства в афганской столице, заявил в четверг высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Мы работаем над этим. Но по вопросам безопасности не можем предоставить деталей", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках открытия совместного представительства ЕС в Кабуле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ЕС, АФГАНИСТАН, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]