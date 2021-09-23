Москва предостерегает Вашингтон от принятия новых санкций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла США от принятия нового санкционного законопроекта против российских официальных лиц и общественных деятелей.
"Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на "санкционном треке", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее стало известно, что комитет по процедурным вопросам Палаты представителей США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, рекомендующую рассмотреть введение санкций против 35 видных представителей российских властей и бизнесменов, которые, по мнению комитета, имеют отношение к нарушению прав человека.
Как отмечает в связи с этим официальный представитель МИД РФ, "комментировать подобного рода инициативы, которые, кстати, пока что не обличены в форму закона, считаем преждевременным".
"По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого "кадрового голода", прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения", - говорится в комментарии представителя МИД РФ.
Среди людей, которые представлены в списке как потенциально подпадающие под санкции: премьер РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Кроме того, в список включены российская журналистка Маргарита Симоньян, руководитель Первого канала Константин Эрнст, журналист Владимир Соловьев, а также бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко.
Согласно тексту поправки, опубликованному комитетом, "спустя 180 дней после принятия этого закона, президент (Джо Байден - ИФ) должен представить соответствующим комитетам Конгресса заключение о том, действительно ли есть основания включить кого-то из данного перечня в санкционный список в рамках "закона Магнитского".
Эту инициативу представили конгрессмены Том Малиновски и Джон Кертис. Она носит рекомендательный характер и для вступления в силу еще должна пройти дальнейшую процедуру утверждения в Конгрессе США.
Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал парламентскими упражнениями одобренный комитетом Палаты представителей США документ. "Это такие внутрипарламентские упражнения. Для того, чтобы они как-то были формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь", - сказал Песков журналистам.
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