Азербайджан и страны Персидского залива подготовят план сотрудничества до 2026 года

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с генсеком Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Наифом Фалахом Мубараком Аль-Хаджрафом.
«В ходе встречи стороны отметили высокий уровень между Азербайджаном и государствами-членами ССАГПЗ. Собеседники выразили уверенность, что бизнес-форум Совета сотрудничества Азербайджан - страны Персидского залива, который состоится в Баку, создаст благоприятные условия для дальнейшего развития этого сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма», - говорится в информации МИД Азербайджана.
На встрече также была отмечена заинтересованность государств-членов ССАГПЗ в участии в совместных строительных проектах на освобожденных территориях Азербайджана (в Карабахе - ИФ).
Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Советом, включая разработку Совместного Плана действий на 2021-2025 годы, а также вопросы региональной и международной безопасности.
Х.Насирзаде
АРВЭ ожидает сетевого паритета в солнечной энергетике в 2027-2028 гг., улучшила прогноз
Банк Норвегии первым из крупных мировых ЦБ поднял ставку после пандемии, готов вновь ее повысить в декабре
Операторы ГТС Украины, Германии, Чехии и Словакии будут совместно развивать водородную энергетику
COVID-19, скорее всего, начал распространяться в США еще в сентябре 2019 года - ученые КНР
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, 24 человека скончались
Дефицит чипов в 2021г обойдется автопроизводителям в $210 млрд - AlixPartners
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
Около 150 изданий в Афганистане при талибах были вынуждены отказаться от бумажных версий
Присоединение Ирана к ШОС будет многоступенчатым процессом - спецпреставитель президента РФ
В ЕС собираются ввести единый стандарт для зарядных кабелей, Apple считает такое решение необоснованным
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Объявлены победители первого национального конкурса «CEO Award Azerbaijan»
Nar обеспечил первоклассников школ в Тартаре и Физули школьными принадлежностями
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии