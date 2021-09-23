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Внешняя политика 23.09.2021 22:19

Азербайджан и страны Персидского залива подготовят план сотрудничества до 2026 года

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с генсеком Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Наифом Фалахом Мубараком Аль-Хаджрафом.

«В ходе встречи стороны отметили высокий уровень между Азербайджаном и государствами-членами ССАГПЗ. Собеседники выразили уверенность, что бизнес-форум Совета сотрудничества Азербайджан - страны Персидского залива, который состоится в Баку, создаст благоприятные условия для дальнейшего развития этого сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма», - говорится в информации МИД Азербайджана.

На встрече также была отмечена заинтересованность государств-членов ССАГПЗ в участии в совместных строительных проектах на освобожденных территориях Азербайджана (в Карабахе - ИФ).

Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Советом, включая разработку Совместного Плана действий на 2021-2025 годы, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПЕРСИДСКИЙ/ЗАЛИВ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]