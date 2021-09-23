Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.99 RUR   0.0233 GBR   2.3187 TRY   0.1962

Цена на нефть

22.09 $/bbl   WTI 72.23 1.74 Brent 76.19 1.83

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 23.09.2021 23:10

Азербайджан подал встречный иск в суд ООН на Армению, требует возмещения Ереваном нанесенного ущерба

Азербайджан подал в Международный суд ООН иск против Армении за систематические нарушения Ереваном "Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

В информации отмечается, что по данным заявителя (Азербайджана – ИФ) «Армения участвовала и продолжает участвовать в ряде дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения».

Азербайджан в судебных документах указывает, что Армения прямыми и косвенными путями «продолжает свою политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев».

В документах, официальный Баку указывает, что осенью 2020 года Армения в очередной раз напала на Азербайджан. «Азербайджан также утверждает, что политика и поведение Армении в отношении этнических чисток, разжигание ненависти к азербайджанцам носят систематический характер и являются нарушением соответствующей конвенции ООН», - отмечается в информации.

В информации указывается, что по оценкам азербайджанской стороны «Армения несет ответственность за нарушение конвенции и должна возместить ущерб, нанесенный Азербайджану и азербайджанскому народу».

Ранее Армения инициировала судебное разбирательство против Азербайджана в Международном суде ООН на основании "Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]