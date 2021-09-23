Азербайджан подал встречный иск в суд ООН на Армению, требует возмещения Ереваном нанесенного ущерба

Азербайджан подал в Международный суд ООН иск против Армении за систематические нарушения Ереваном "Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации".
Соответствующая информация опубликована на сайте суда.
В информации отмечается, что по данным заявителя (Азербайджана – ИФ) «Армения участвовала и продолжает участвовать в ряде дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения».
Азербайджан в судебных документах указывает, что Армения прямыми и косвенными путями «продолжает свою политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев».
В документах, официальный Баку указывает, что осенью 2020 года Армения в очередной раз напала на Азербайджан. «Азербайджан также утверждает, что политика и поведение Армении в отношении этнических чисток, разжигание ненависти к азербайджанцам носят систематический характер и являются нарушением соответствующей конвенции ООН», - отмечается в информации.
В информации указывается, что по оценкам азербайджанской стороны «Армения несет ответственность за нарушение конвенции и должна возместить ущерб, нанесенный Азербайджану и азербайджанскому народу».
Ранее Армения инициировала судебное разбирательство против Азербайджана в Международном суде ООН на основании "Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации".
А.Азизов
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