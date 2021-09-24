Алиев предложил создать Группу высокого уровня ООН для подготовки рекомендаций по глобальным мерам в постпандемический период

Власти Азербайджана в период пандемии коронавируса COVID-19 направили $2,7 млрд на поддержку бизнеса и населения, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Азербайджан с самого начала пандемии принимал решительные меры для защиты населения. Мы выделили $2,7 млрд на оказание помощи бизнесу и населению, пострадавшим от коронавируса», - заявил Алиев, выступая на 76-ой Генассамблее ООН.
По его словам, все эти меры были приняты за счет собственных средств Азербайджана.
Алиев подчеркнул, что в условиях пандемии Азербайджан оказал помощь 30 странам. Кроме этого, 150 тыс. доз вакцин от коронавируса были безвозмездно переданы 4 странам.
«Азербайджан неоднократно открыто выражал недовольство в связи с тем, что богатые страны приобретают вакцины в количестве, превышающем их потребности. Мы еще раз подчеркиваем озабоченность в связи с продолжающимся «вакцинным национализмом» и углубляющимся неравенством между развитыми и развивающимися государствами в доступе к вакцинам. Такие действия препятствуют защите развивающимися странами своего населения. Согласно международным отчетам, на сегодняшний день более 75% существующих в мире доз вакцин приобретены 10 богатыми странами, на страны же с низким доходом приходится менее 2% вакцин», - отметил президент.
Алиев добавил, что есть необходимость в решительных, слаженных и целенаправленных глобальных шагах для лучшего восстановления после COVID-19. «В связи с этим мы предлагаем создать Группу высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19, которая подготовит рекомендации относительно глобальных мер в постпандемический период», - подчеркнул президент Азербайджана.
А.Азизов
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