Бывшего главу Каталонии Пучдемона арестовали в Италии

Сотрудники полиции Италии арестовали на Сардинии бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает газета "Паис" со ссылкой на его адвоката Гонсало Бойе.
В отношении Пучдемона действует европейский ордер на арест: полицейские взяли его под стражу в аэропорту - сразу после прилёта на Сардинию. Ожидается, что Пучдемон в пятницу предстанет перед апелляционным судом города Сассари. Итальянским судебным властям предстоит определить, есть ли основания выдавать его Испании.
Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии.
На Сардинии у него был запланирован ряд встреч, в том числе со сторонниками независимости острова от Италии, сообщают СМИ.
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