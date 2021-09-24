Останки членов экипажа разбившего Ан-26 обнаружены на месте крушения

Следователи обнаружили останки членов экипажа на месте катастрофы Ан-26 под Хабаровском, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте.
"В ходе осмотра обнаружены останки погибших членов экипажа, которые будут направлены в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз", - сказано в сообщении.
23 сентября об обнаружении останков экипажа самолета сообщал информированный источник.
22 сентября самолет Ан-26 проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Примерно в 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров, и связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа. Самолет принадлежит компании "Летные проверки и системы".
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию этого авиационного происшествия.
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